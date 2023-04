Weg für die Zukunft der historischen Arbeitersiedlung Sintstraße ist frei

So sollen die Neubauten rund um die historische Arbeitersiedlung aussehen.

"Jetzt können wir richtig durchstarten." Aus den Worten von Erwin Größ, Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich, die zusammen mit der GWG als Projektpartner die alte Wohnanlage im Hafenviertel wiederherstellen und modernisieren will, war die Erleichterung herauszuhören. Die Zustimmung der Beiratsmitglieder beruhte auch darauf, dass die Anregungen sehr gut aufgenommen wurden und die Planer "respektvoll" mit dem historischen Ensemble umgegangen sind.

Zuvor hatte Architektin Verena Mörkl (Superblock) klar gemacht, dass man sich nach einer intensiven Diskussion darauf verständigt habe, den unter Denkmalschutz stehenden Bestand der alten Häuser als Taktgeber für die angrenzenden Neubebauung heranzuziehen. Die Unverwechselbarkeit der Wohnanlage, die ab 1927 nach den Plänen des damaligen Stadtbaudirektors Curt Kühne errichtet wurde, sollte erhalten bleiben, die Neubauten fügen sich ein.

Da die Siedlung sehr stark "vom Raum zwischen den Häusern geprägt" sei, ist der Anger zum Herzstück der überarbeiteten Pläne geworden. Die Mitte des Areals sei jetzt komplett freigespielt, die Klarheit solle letztlich auch Aufenthaltsqualität bieten, so die Planungen.

Durch das Streichen der Balkone veränderte sich auch die Struktur des Wohnraumes in den elf der insgesamt 18 alten Häuser, die saniert und praktisch in ihren optischen Urzustand zurückversetzt werden. Mit dem Unterschied, dass nicht mehr Kleinstwohnungen darin geschaffen werden, sondern eine Doppelhaus-Lösung in Hinkunft hier realisiert werden soll.

Doppelhäuser statt Geschoßwohnungen

"Wir können keine Geschoßwohnungen machen, weil wir nichts entwickeln, was keinen wohnraumbezogenen Freiraum bietet, wie es Balkone sind. Das ist niemandem zuzumuten", sagt Größ nach der Präsentation im Gespräch mit den OÖN. Die Doppelhäuser mit einer Terrasse im Erdgeschoß seien daher die praktikable Lösung gewesen.

Dass der Gestaltungsbeirat letztlich das Projekt für die Einreichung freigegeben hat, freute auch Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). "Das Projekt hat an Qualität gewonnen", sagte Prammer, der von einer deutlicheren Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Planung sprach. "Ich bin froh, wenn dort wieder Familien einziehen und Kindergelächter zu hören ist."

Bis es soweit ist, wird es aber noch dauern. Der Zeitplan ist laut Größ schwierig zu nennen, weil "wir uns jetzt intensiv mit der Preissituation beschäftigen" müssen. "Jetzt wissen wir, was wir ausschreiben können." Wie lange das dauern werde, könne er aber nicht sagen.

Für Gemeinderat Lorenz Potocnik (Linz+) ging es um Schadensbegrenzung, es spiele jetzt alles etwas besser zusammen, allerdings könne es seiner Meinung nach nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ensemble zerstört werde. Dass aber vertraglich fixiert werden soll, dass die Eigentümer der Doppelhäuser keine Zäune errichten, damit der öffentlich zugängliche Freiraum der Siedlung erhalten bleibe, wie es die Stadt Linz forderte, sieht auch Potocnik als gut an.

Mehr zum Thema Linz Wohnbauprojekt Sintstraße braucht Überarbeitung LINZ. Das von Strabag und GWG vorgelegte Projekt "Grün-Er-Leben in der Sintstraße" muss dem Gestaltungsbeirat noch einmal vorgelegt werden. Wohnbauprojekt Sintstraße braucht Überarbeitung

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber