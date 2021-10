Warnung für "Smombies"

Smartphone-Zombies, kurz "Smombies", werden Fußgänger genannt, die unterwegs unentwegt auf ihr Handy starren und deshalb im Straßenverkehr oft gefährliche Situationen auslösen. Gerade vor Schulen sollte das nicht passieren, weshalb nun vor der Hamerlingschule neue Warnhinweise mit durchgestrichenem Handy und durchgestrichenen Kopfhörern am Boden vor den Zebrastreifen aufgebracht wurden. So will man verhindern, dass Schüler durch den Blick aufs Handy vergessen, dass sie eine starkbefahrene Straße überqueren. Auch vor vier weiteren Schulen wurden bereits solche Zeichen angebracht.