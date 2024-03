VKB-Bank eröffnet am Montag eine neue Filiale in Urfahr

„Die VKB wächst. Deshalb haben wir uns bewusst für die Eröffnung einer weiteren Filiale in Oberösterreich entschieden. Damit sind wir noch näher bei unseren Kunden", sagt Markus Auer, Vorstandsdirektor der Volkskreditbank AG, anlässlich des Neuzugangs im Filialnetz.

Morgen, Montag, eröffnet die VKB eine neue Beratungsfiliale in der Dornacher Straße, das Filialnetz umfasst nun insgesamt 31 Standorte. Das Team in Linz-Urfahr steht den Kunden 60 Stunden pro Woche für persönliche Beratungen nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. Zudem gibt es Selbstbedienungsgeräte für Geldabhebungen und -einzahlungen sowie Sparbuchschließfächer. Mit dieser Filiale ist die VKB in Urfahr (neben jener in der Linken Brückenstraße) jetzt zweimal vertreten.

