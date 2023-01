Verunreinigtes Grundwasser lokales Problem

Rund 450 Menschen in Leonding bzw. in Pasching sollen derzeit das Wasser aus dem Hausbrunnen nicht trinken.

An 279 Messstellen im gesamten Land wurde nach Rückständen der Industriechemikalien PFAS gesucht. Gefunden wurde Spuren beim jüngsten Sondermessprogramm im vergangenen Jahr bei rund 45 Prozent davon. Aber nur an zwei Messstellen war die Belastung so hoch, dass empfohlen wurde, das Wasser nicht zu trinken und auch nicht zur Zubereitung von Lebensmitteln und Getränken zu verwenden. In Leonding und in Pasching sind, wie berichtet, insgesamt 90 Haushalte betroffen.

"Wir sind vorsichtig", sagt Kaineder und spricht damit darauf an, dass es noch keinen festen Grenzwert gibt, ab dem mit PFAS verunreinigtes Wasser eine Gesundheitsgefährdung für Menschen darstellen könnte. "Solange es diesen Grenzwert nicht gibt, fehlt eine gesetzliche Handhabe." Man appelliere an die Eigenverantwortung, das Wasser testen zu lassen. Der Laborbus des Landes steht dafür kostenlos zur Verfügung.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz