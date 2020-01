Speed gefunden: Sechs junge Männer wiederholt in Hotelzimmern randaliert

Das berichtete die Polizei am Samstagabend. Die sechs Randalierer, es handelte sich um drei Österreicher, zwei Bosnier und einen Russen, alle zwischen 18 und 22 Jahre alt, hatten sich erstmals in der Nacht auf 18. November in ein Hotel in Traun eingemietet und das Hotelzimmer komplett verwüstet. In der Nacht auf 30. Dezember randalierten vier der Burschen wieder in einem Hotelzimmer - diesmal in Marchtrenk. Die Namen beim Check-In waren die selben wie beim vorherigen Mal. Am 27. Jänner wollten drei der jungen Männer wieder unter den gleichen Namen im Trauner Hotel einchecken, jedoch erkannte sie der Hotelmanager wieder und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Männer im - noch unbeschädigten - Hotelzimmer an und fanden zwei Klemmsäckchen mit Amphetamin (Speed) bei ihnen. Die drei Männer, sowie der Rest der Gruppe, wurde von der Polizei einvernommen und zeigten sich nicht geständig. Sie werden angezeigt.

