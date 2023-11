Spallerhofer Tafel gehen die Lebensmittel aus

Vor drei Jahren eröffnete die Pfarre Linz – St. Peter die Spallerhofer Tafel, um Menschen in Not zu helfen. Die Idee ist, zweimal pro Woche Grundnahrungsmittel an Menschen ausgeben, die in einer schwierigen Lage sind. Konkret sind das Lebensmittel, die im Handel nicht mehr ausgegeben werden dürfen, aber noch vollkommen in Ordnung sind. "Dadurch reduziert sich auch anfallender Müll zugunsten der Umwelt und wertvolle Ressourcen werden geschont”, sagt mit Pfarrer Franz Zeiger der Initiator der Tafel.

Tafel bittet um Hilfe

Seit dem Start wurden 7000 Mal Waren ausgegeben und 2500 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Jetzt werden aber – in Zeiten der massiven Teuerung – die Kunden immer mehr und die Spenden immer weniger. Deshalb bittet die Tafel um Hilfe.

So kann man helfen:

Spenden von Lebensmitteln (wie Mehl, Zucker, Salz, Öl, Essig, Marmelade, Reis …) werden gerne entgegengenommen. Die dafür vorgesehenen Spendenboxen stehen direkt beim Eingang zum Pfarrbüro (Wallenbergstraße 20).

Auch Geldspenden oder Warengutscheine von Supermärkten, mit denen die fehlenden Grundnahrungsmittel zugekauft werden können, sind willkommen. Konto: Pfarre Linz – St. Peter, IBAN: AT06 2032 0010 0045 0609. Bitte unbedingt Verwendungszweck: „Lebensmittel“ angeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper