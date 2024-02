Schiebetor und Zaun zum Schutz der Diesterwegschule

Sicherheitsmaßnahmen sollen schon bald an der Diesterwegschule erfolgen.

Zuletzt waren es Schüsse auf die Fassade und Fenster der Diesterwegschule, die die Alarmglocken schrillen ließen. Nun hat die Stadt Linz als Schulerhalterin auf die wiederholten Vorfälle reagiert.

Mehr zum Thema: Müll, Schmierereien und Schüsse auf Fenster: Linzer Schule ruft um Hilfe

Nach einer Begehung und in enger Abstimmung mit der Schulleitung und dem Stadtpolizeikommando wurden Sicherheitsmaßnahmen gesetzt, die die Situation verbessern und das Sicherheitsgefühl von Schülern, Eltern, Lehrern und Verwaltungspersonal erhöhen sollen.

So wird etwa die Einfahrt an der Krankenhausstraße mit einem elektrischen Schiebetor versehen. Im Bereich des Hortes an der Khevenhüllerstraße entsteht ein zusätzlicher Zaun, um immer wieder auftretenden Sachbeschädigungen vorzubeugen und Verschmutzungen durch bislang leichten Zugang zu vermeiden. Ebenso wird künftig der Haupteingang zur Schule von der Khevenhüllerstraße verstärkt gesichert werden.

Baumaßnahmen demnächst

Die baulichen Maßnahmen würden ehestmöglich erfolgen, kündigte Bürgermeister Klaus Luger (SP) an. Damit soll vor allem schulfremden Personen der Zutritt zum Schulgelände bzw. -gebäude erschwert werden. Es handle sich um eine praktikable Lösung.

Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) sei es traurig, zu solchen Maßnahmen greifen zu müssen. Er begrüßte das Maßnahmenpaket und dass die Polizei mit dem verstärkten Einsatz von Jugendkontaktbeamten rasch auf die Vorfälle reagiert hat.

Direktor Michael Haas ist zufrieden mit den Maßnahmen, die den Schülerinnen und Schülern "ein ansprechendes und sicheres Lern- und Lebensumfeld" ermöglichen sollen.

