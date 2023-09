Rote Farbe soll Radfahren in der Herrenstraße sicherer machen

Gestern wurde der neue Mehrzweckstreifen in der Herrenstraße fertiggestellt. Der rot leuchtende Abschnitt auf beiden Seiten ist zwar kein richtiger Radweg, soll das Radfahren aber sicherer und attraktiver machen. Vorbild ist die Wiener Straße. "Wir sehen dort sehr gut, dass die Autofahrer nicht auf den Streifen fahren und das Tempo reduzieren", sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Eine bauliche Trennung wäre nicht möglich gewesen, da der Straßenraum für den motorisierten Verkehr sonst zu eng geworden wäre. Man müsse bei der Forcierung des Radverkehrs aus einer Palette auswählen, sagt Hajart. "Wo es möglich ist, sind bauliche Trennungen das Beste. Wo nicht, muss man sich etwas anderes überlegen."

Kompromiss bei Ladezone

Einen Schönheitsfehler hat der Mehrzweckstreifen allerdings: Auf Höhe Herrenstraße 48 ist er unterbrochen. Dort befindet sich eine Ladezone, die auf Wunsch des dort ansässigen Optikers belassen wurde – für Hajart ein Kompromiss. Piktogramme sollen die Radfahrer auf die Unterbrechung hinweisen.

Lob und Kritik von der Radlobby

Die Radlobby Linz hätte sich in diesem Punkt "mehr Entschlossenheit" gewünscht, sagt Sprecher Thomas Hofer. Prinzipiell sei der Mehrzweckstreifen aber ein erster Schritt und eine gute Sache. Was noch fehle, sei die Einbindung in die Begegnungszone Herrenstraße weiter nördlich. Dort gibt es zwei Abbiegespuren, eine davon könnte dafür genutzt werden.

Alternativen zum Auto

Insgesamt mussten dem Mehrzweckstreifen sechs Parkplätze weichen, was nicht alle Anrainer freut. "Als Familie mit Kindern und keinem hohen Einkommen können wir uns nicht einfach einen Tiefgaragenplatz leisten", schreibt ein Leser den OÖN. Hajart kennt den Parkdruck im Viertel und verweist auf die Notwendigkeit von Sammelgaragen. Man müsse aber auch Alternativen zum Auto anbieten. "Ich rechne mit hunderten Radfahrern täglich. Da geht es auch um die Sicherheit."

