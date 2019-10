Rau(s)chende Feste und stille Abschiede

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden, dann darf in österreichischen Lokalen nicht mehr geraucht werden.

Für Antonio Valdés, Inhaber vom Café Valdés, Grund genug, um die letzten Zigaretten und Zigarren, die in seinem Lokal geraucht werden, gebührend zu feiern: "Wir machen eine Raucherparty, bei der wir unsere Vorräte aufrauchen, die wir eigentlich für den Winter aufgehoben haben." Künftig werden Gäste, die rauchen, wohl vor der Tür stehen: "Das wird ein Chaos werden, weil dann keiner mehr weiß, welche Plätze überhaupt noch frei sind."

Auch Rosa Gahleitner von Rosi’s Café-Bar will zum Abschied groß feiern: "Mit einer Raucherparty ohne Lüftung." Ihre Tür ziert übrigens ein Plakat, auf dem sie sich unter anderem bei den Nichtrauchern bedankt, dass sie die Raucher so lange Zeit in Kauf genommen haben. Denn bei aller Wehmut, darf zum Abschied auch ein bisschen Spaß und Ironie nicht fehlen. Harald Katzmayr, Geschäftsführer des Pianino, hat wenig Freude mit der Entscheidung der Politik: "Auch weil man die Auswirkungen überhaupt nicht abschätzen kann." Zelebrieren will er die letzten Stunden vor dem Verbot nicht: "Wir sind ja keine Eventagentur, aber ab Mitternacht müssen wir die Gäste nach draußen schicken." Mit Gastfreundlichkeit habe das wenig zu tun, so Katzmayr.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.