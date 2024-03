Rad- und Gehweg-Lückenschluss im Linzer Hafen

Vizebürgermeister Martin Hajart will eine bessere Erreichbarkeit der Freizeitangebote im Hafenviertel erreichen.

Der Linzer Stadtsenat gab in seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht für die Errichtung eines kombinierten Geh- und Radwegs zwischen der Regensburger Straße und der Posthofstraße. Der rund 150 Meter lange Abschnitt soll auch mit einem taktilen Bodeninformationssystem für sehbeeinträchtigte und blinde Personen ausgestattet werden. Mit dem Projekt erfolgt ein lang geforderter Lückenschluss an der Industriezeile.

Teil des Vorhabens ist auch die Begrünung des Abschnitts, diese soll im kommenden Herbst/Winter erfolgen. Die Arbeiten für den Geh- und Radweg sollen indes starten sobald es die Witterung zulässt. Für dessen Errichtung sind 80.000 Euro veranschlagt.

Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) schwebt vor die Radweginfrastruktur in dem Areal mittelfristig noch stärker auszubauen. „Mit dem hello yellow Pumptrack der Firma Schachermayer und dem Cineplexx-Kino gibt es hier höchst attraktive Treffpunkte für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. Hier soll man auch ohne Auto angenehm und sicher hinkommen könne. Dafür werden wir – je nach Verfügbarkeit der nötigen Grundstücke – die Infrastruktur Schritt für Schritt verbessern", kündigt Hajart an.

