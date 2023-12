Popstar Chris Steger drehte im Stadlerhof in Wilhering

Er machte eine gute Figur, begeisterte das Personal mit seiner Bodenständigkeit und warb am Ende in einem Video für den Event-Bauernhof von Margit Stadler-Schauer, die sich darüber logischerweise besonders gefreut hat. Ihr Pech: Sie war ausgerechnet an dem Wochenende, an dem Steger die weihnachtliche Atmosphäre im Stadlerhof zur Bewerbung seines Liedes „Weihnachtszeit“ nutzte, nicht da. „Ich bin fast immer am Hof, nur an diesem Wochenende war ich mit meinem Mann auf Kurzurlaub“, sagt die Geschäftsführerin.

Dass der Salzburger Steger den Weg nach Wilhering fand, ist seinem Manager Markus Danninger zu verdanken. Der war Gast einer Hochzeitsfeier im Stadlerhof, von der Kulisse so begeistert, dass er Steger vorschlug, hier zu drehen. Übrigens: Der Stadlerhof wurde nicht zum ersten Mal zur Filmbühne. Immer wieder wird er auch für solche Zwecke genutzt.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber