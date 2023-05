Park-Ärger am Froschberg: SP will eine Bewohnerbefragung

Die neue Raiffeisen Arena am Froschberg heizt die Diskussionen an.

Über die Parkplatzsituation am Froschberg wurde schon in der Vergangenheit viel diskutiert - zuletzt fand im Jahr 2020 eine Anrainerbefragung zum Thema Bewohnerparken statt. Politisch zuständig war damals noch der freiheitliche Vizebürgermeister Markus Hein. Die Froschberg-Bewohner entschieden damals, dass in elf Straßenzügen rund um das Stadion Kurzparkzonen eingerichtet werden sollen. Bewohner können dort, eine Bewohnerparkkarte vorausgesetzt, unbefristet parken.

Antrag im Gemeinderat

Seither habe sich im Stadtteil vieles verändert, zuletzt seien mit der Eröffnung der Raiffeisen Arena neue Rahmenbedingungen entstanden, sagt SP-Gemeinderat Florian Koppler. "Die Parkplatzsituation hat sich verschärft, schließlich auch durch die getroffenen Verkehrsmaßnahmen rund um die Veranstaltungen im neuen Stadion und in der Tips-Arena", sagt er. Eine Einschätzung, die Vizebürgermeisterin und SPÖ-Froschberg-Vorsitzende Tina Blöchl teilt, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung sei weiter gestiegen, sagt sie.

Deshalb bringt die SPÖ in der Gemeinderatssitzung kommende Woche nun einen Antrag an. Adressiert ist dieser an den jetzt zuständigen Verkehrsreferenten Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Das Ziel ist eine neuerliche Bewohnerbefragung. „Basierend auf den Ergebnissen sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Parkplatzsituation gesetzt werden“, fordert Koppler. „Denkbar wäre etwa die Verordnung eines Parkverbots ausgenommen für Anwohner, wie dies zuletzt in der Domgasse umgesetzt wurde", sagt Blöchl, die sich dafür stark macht, dass die Anrainer auch nach der Befragung in den weiteren Entscheidungsprozess eingebunden werden.

