ÖVP fordert Campier-Verbot in Linz

Probleme mit Campierenden der Volksgruppe der Roma und Sinti gibt es am Pleschingersee und am Pichlingersee seit Jahren immer wieder.

In Pichling und in Steyregg im Nahbereich der Badeseen haben sich in den vergangenen Wochen wieder die Probleme gehäuft. "Das ist keine soziale Frage mehr, sondern eine ernstzunehmende Sicherheitsfrage", sagt VP-Vizebürgermeister Martin Hajart. Er beruft sich dabei auf Meldungen von Kanistern mit gefährlichen Chemikalien, starken Verunreinigungen, Bedrohungen oder Bettelei der Roma und Sinti.

Deshalb plädiert Hajart für ein generelles Campier-Verbot in Linz, von dem nur die offiziellen Campingplätze ausgenommen sind. Auch auf dem Durchreiseplatz in Pichling soll aufgrund der heuer erneut aufgetretenen Probleme künftig niemand mehr campieren dürfen, fordert Hajart.

Den Roma und Sinti einen speziellen Platz zu bieten, sei keine soziale Frage mehr, wenn "gewisse Besucher der Meinung sind, sich über alles hinwegsetzen" zu können. Da es um die Sicherheit der Bevölkerung gehe und es nicht funktioniere, müsse die Stadt aktiv werden.

Ein Campier-Verbot rund um dem Pichlingersee gibt es seit Gemeinderatsbeschluss im Mai dieses Jahres bereits.

