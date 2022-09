Die Caritas und der ukrainische Verein "Point of Ukraine" eröffnen in Linz ein neues Begegnungszentrum, wo Vertriebene aus der Ukraine sechs Tage die Woche Beratung, Unterstützung und Austauschmöglichkeiten finden.

Angesiedelt ist das Angebot im alten Pferdeeisenbahn-Gebäude am Südbahnhofmarkt in der Khevenhüllerstraße 4, finanziert wird das Projekt aus Spenden der Caritas und aus Mitteln der Integrationsstelle des Landes OÖ. Am 23. September wird ab 17 Uhr die Eröffnung gefeiert.

"Mit den Deutschkursen und dem Lern- und Freizeitspaß für Kinder unterstützen wir, dass die Menschen in Österreich leichter Fuß fassen können. Außerdem beraten und begleiten wir beim Einstieg in den Arbeitsmarkt", sagt Oksana Kuzo. Die Mitgründerin von "Point of Ukraine" leitet nun das neue Begegnungszentrum.