Neuer Pächter für Imbisslokal am Hessenplatz

Nur kurz währte der Leerstand nach der Pensionierung von Günter Krämer, der am Hessenplatz seit 2009 "Krämers Würstelstand" betrieben hat. Ihm folgt der Gastronom Hoai Van Do, der im "MR.DO'S" leichte asiatische Küche, unter anderem Wok-Gerichte, Baguettes, gegrilltes Fleisch und diverse Beilagen wie Reis und Salat anbieten wird. Dazu kommen Getränke für Takeaway, inklusive Coffee-to-go sowie ein Lieferservice.

Lily's Kitchen in der Linzer Altstadt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Langfristige Belebung"

Do ist kein Unbekannter. In der Altstadt betreibt er bereits das vietnamesische Lokal "Lily's Kitchen". Liegenschaftsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP) verspricht sich vom neuen Pächter eine langfristige Belebung und ein gutes kulinarisches Angebot. Die geplanten Öffnungszeiten seines neuen Lokals „MR.DO'S” am Hessenplatz sind Montag bis Sonntag von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts, vorerst ist kein Ruhetag geplant.

Autor Christian Diabl Christian Diabl