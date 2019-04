Mehr Lebensqualität im Hessenpark

Die ursprünglich veranschlagten rund 600.000 Euro hätten auch schon nicht gereicht, den Park substanziell neu zu gestalten, denn in einer Übersicht wurde mal hier gezeigt, dass alle vergleichbaren Parks mit ähnlichen Flächen rund 1 Mio. Euro bei der Gestaltung gekostet haben.



Der Hessenplatz wurde in den letzten Jahrzehnten mehrmals umgestaltet, viel schöner, angenehmer oder erholsamer ist er dabei nie geworden. Mal gab es einen Erdwall rundherum, dann wurde dieser wieder entfernt etc.



Aktuell sind die Wege völlig fehlgeplant, man kann nicht sinnvoll von A nach B gelangen. Das gehört verbessert. Außerdem wurden in allen möglichen Linzer Grünanlagen in den letzten 10 Jahren viele Büsche entfernt (auch am Volksgarten z.B.), damit sich die Bürger "sicherer" fühlen sollen. Das nimmt meiner Meinung nach viel Erholungswert weg, weil die Parkbenutzer nun nicht mehr so von den KFZ getrennt sind, weder optisch, noch akustisch, noch staubmäßig.



Ich würde hoffen, dass sich die Neu-Gestalter