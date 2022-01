Linzerin singt für Toleranz

Mit dem vierten Song vervollständigt die 23-Jährige ihre Debüt-EP "Becoming" die sie am 3. Februar live im Linzer Kulturhof in der Ludlgasse präsentieren wird.

Geschrieben hat Neiyla den souligen Pop-Song im Alter von 15 Jahren. "Das Lied handelt von der Liebe zu einer Person, die von dem eigenem Umfeld aufgrund deren Hautfarbe, sexueller Orientierung, des Alters oder ähnlicher Gründe nicht akzeptiert wird", erzählt die Linzerin. "Crazy" war einer ihrer ersten Kompostionen, die sie über die Jahre vergessen hatte, erst im vergangenen Sommer wieder entdeckt hat und nun mit eigener Stimmfarbe veröffentlicht.