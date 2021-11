Linzer Weihnachtsmärkte bleiben vorerst finster

Angesichts der dramatischen Corona-Situation und den von Bund und Land verordneten und diskutierten Einschränkungen gibt es keine Möglichkeit, die Linzer Christkindlmärkte zu eröffnen. Vor allem das bis 5. Dezember gültige Konsumationsverbot auf den Märkten hat die Stadt Linz dazu bewogen, vom Aufsperren der Adventmärkte Abstand zu nehmen, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) und die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Zumal neben dem Konsumationsverbot auch Maskenpflicht im Freien gilt. Unter diesen Voraussetzungen bleiben viele Konsumationsbetriebe geschlossen.

Da die Linzer Weihnachtsmärkte ein Gesamtkonzept von Konsumations- und Handelsständen sind, ist eine nur teilweise Öffnung des Marktes zum derzeitigen Zeitpunkt jedenfalls nicht zweckentsprechend. Sollte die epidemiologische Entwicklung es zulassen und das derzeit bis 5. Dezember gültige Konsumationsverbot auf den Märkten wegfallen, könnten die Linzer Märkte mit 6. Dezember aufsperren, so Lang-Mayerhofer.

Die Stadt Linz wolle gemeinsam mit den Beschickern an dieser Möglichkeit, die Weihnachtsmärkte in den drei Wochen vor Weihnachten abzuhalten, arbeiten. „Wir müssen aber auch realistisch bleiben“, sagte Lang-Mayerhofer im Hinblick darauf, was sinnvoll und im Gesamten vertretbar ist. Viele Marktbeschicker haben sich, wie berichtet, schon klar und deutlich gegen ein Aufsperren unter diesen Bedingungen ausgesprochen.

Die Betroffenen dürfen mit finanziellen Unterstützungen rechnen. Neben den schon angekündigten Bundes- und Landeshilfen wird es auch Hilfen der Stadt geben, kündigten Luger und Lang-Mayerhofer an.

Kein Weihnachtsmarkt in Traun

In Traun wird es heuer keinen Weihnachtsmarkt im Schloss geben. Die für 26. bis 28. November geplante Traditionsveranstaltung wurde aufgrund der derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung abgesagt. "Wir hoffen, dass das nächste Jahr besser wird und die Vorfreude auf unseren Weihnachtsmarkt umso größer", heißt es in einer Mitteilung der Kultur.Park.Traun GmbH.