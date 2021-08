Linzer lehnte Suchtgift ab, Dealer stachen ihn nieder

Kurz nach Mitternacht verständigte eine 31-jährige Linzerin die Polizei, da ihr 39-jähriger Freund gerade aus Stichwunden blutend in die Wohnung gekommen sei. Der Verletzte gab an, er sei gerade von der Stadt nach Hause gegangen und dabei hätten ihm drei unbekannte Männer Suchtmittel angeboten. Dieses Angebot lehnte er ab und beschimpfte die drei Männer. Daraufhin sei es zwischen den vier Personen zu einer Rangelei gekommen, wodurch der Linzer zu Sturz kam, so seine Aussage. Mit einem oder mehreren Messern wurde er anschließend von den Tätern attackiert und dabei unbestimmten Grades verletzt.

Eine sofortige Fahndung verlief bis Donnerstagfrüh negativ. Nach Angaben des Opfers waren die drei Täter dunkelhäutig. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lenaupark unter 059133/4587 zu melden.