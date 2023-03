Herrenstraße bekommt Nobel-Juwelier

Es wird mit Vintage-Schmuck und historischen Uhren gehandelt und auch angekauft. Früher verkaufte hier Kaysoo Stoffe. Fast nahtlos sperrt in der Herrenstraße 8 in Linz ein altehrwürdiges Juweliergeschäft auf. Am Donnerstag, 16. März, öffnet der "k. & k. Hofjuwelier Jul. Hügler" seine Geschäftstür.

Dahinter steht Franziskus Kriegs-Au aus einer alteingesessenen Adelsfamilie. Sein Geschäftskonzept ist alles andere als angejahrt. Der Goldschmied und Experte bei "Bares für Rares" nützt den Retrotrend und handelt mit historischen Schmuckstücken und Uhren. "Je älter, desto lieber", sagt der 37-Jährige.

Dazu sollen, der Vintagemode folgend, Secondhand-Taschen, Sonnenbrillen und Modeschmuck kommen. Verkaufswillige können gute Stücke bringen. Verkauft wird vor allem online, Instagram und Co. beschleunigen das Geschäft zusätzlich. "Bei uns drehen die Stücke schnell", sagt Kriegs-Au. Das Linzer Geschäft (an der Fläche soll auch Nachbar Friseur Franz Interesse gehabt haben) ist das fünfte im Hügler-Imperium. Zwei sind in Wien, je eines in Baden und in Graz.

Hügler wurde 1875 von Julius Hügler gegründet, der ab 1924 auch in Bad Gastein an nobler Stelle eine Filiale betrieb. Geschäfte gab es auch in Berlin, Karlsbad, Kairo und Rio de Janeiro. Der Name Kriegs-Au kam durch Heirat dazu. Für Hügler-Geschäftsführer Franziskus Kriegs-Au ist die Eröffnung in Linz ein Deja-vu. Vor Jahren war Franziskus A. Kriegs-Au Schätzmeister im Dorotheum in Linz. Das A. im Namen steht übrigens für „Amazonas“, eine Referenz an das brasilianische Erbe in seiner Familie. 2017 gründete Kriegs-Au die Marke Jul. Hügler neu und eröffnete 2018 sein erstes Geschäft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karin Haas Kolumnistin Karin Haas

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.