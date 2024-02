Linzer Hauptplatz: „Wir müssen diesen Schatz pflegen“

Er ist einer der Schwerpunkträume des Innenstadtkonzeptes, das bis zum Herbst 2024 fertig sein soll: Der Hauptplatz. Für dessen Gestaltung wird es, wie berichtet, einen eigenen Wettbewerb geben, das Innenstadtkonzept soll dafür die Vorgaben liefern.

Wo es Verbesserungspotenzial gibt, wurde Ende Februar bei einem Workshop thematisiert, dabei waren unter anderem Vertreter aus Handel, Gastronomie, Taxi-Gewerbe und dem Verein "Wir Altstadt".

Mehr zum Thema: Kein Gestaltungswettbewerb für den Linzer Hauptplatz vor dem Herbst

Mit der Freigabe der Westringbrücke (geplant für November 2024) soll der Hauptplatz, wie angekündigt, vom Durchzugsverkehr befreit werden. Die ebenfalls mit der Westringbrückenfreigabe verbundenen Neuerungen auf der Nibelungenbrücke – hier wird je eine Fahrstreifen für Radler freigeben – machen Überlegungen zur Radwegeführung notwendig.

Der Wettbewerb wird im Herbst allerdings erst starten, der Auftakt zur auf mehrere Jahre angelegten Hauptplatzumgestaltung soll 2025 erfolgen. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) schweben für die Übergangszeit temporäre Bespielung - wie etwa mit dem Christbaum-Labyrinth im heurigen Jänner - vor.

Handlungsbedarf sieht Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) allen voran im östlichen Hauptplatzbereich (hier blau eingefärbt). Bild: Schulze+Grassov

Final definiert sind die Wettbewerbsvorgaben noch nicht. Schrauben, an denen man drehen wolle, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, seien mehr Sitzgelegenheiten, mehr Grün sowie Beschattungsmöglichkeiten, sagt Prammer – Handlungsbedarf gebe es allen voran auf der Hauptplatzseite des Alten Rathauses. Hier gebe es im Gegensatz zu jenem Hauptplatzteil mit der Dreifaltigkeitssäule keine klare Funktionszuordnung. Auch für den Brückenkopf werden Überlegungen gewälzt, hier könnte eine Art Balkon mit Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

Der Hauptplatz sei ein Schatz, den man pflegen müsse, sagt Projektteamleiter Rene Ziegler von der Modul5 GmbH. Derzeit würde geprüft, wo Bäume gepflanzt werden können – eine Option wäre die Ecke hin zur Domgasse. Die Möglichkeiten sind aufgrund von Tiefgarage und Bunker beschränkt. Er thematisiert auch, die Einrichtung von Flächen für eine temporäre Nutzung und Bespielung und empfiehlt, die Zahl der Taxi-Stellplätze zu reduzieren, um so zusätzlichen Gestaltungsraum zu gewinnen.

Auch der Brückenkopf - als Öffnung hin zur Donau - soll neu bespielt werden. Ein Vorschlag sind Sitzgelegenheiten. Bild: Schulze+Grassov

Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) begrüßt die Ideen-Offensive und macht mit einem Schachbrett einen weiteren Vorschlag. Er betont, dass die Gespräche mit Polizei und Land in punkto Verkehrsberuhigung bereits weit gediehen seien und drängt auf Tempo in der Umsetzung. "Wir müssen jetzt rasch ins Tun kommen, um dann, wenn die Westringbrücke für den Verkehr freigegeben ist, so bald wie möglich starten zu können", sagt Hajart.

Grünen-Klubobmann Helge Langer unterstreicht, dass man das Potenzial des Hauptplatz nur heben könne, wenn dieser endlich autofrei werde. "Dass die Überlegungen, wie der Platz künftig gestaltet werden kann, nun immer mehr Schwung aufnehmen ist natürlich positiv. Ich erwarte mir aber, dass der Durchzugsverkehr künftig der Vergangenheit angehört und die Zusagen, den Hauptplatz noch heuer dauerhaft autofrei zu machen, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden", sagt Langer.





