Linzer Arbeitsmarkt erholt sich deutlich

Es sind Zahlen des Arbeitsmarktservice Linz, die Hoffnung machen. Obwohl in Linz immer noch 23.300 Menschen ohne Arbeit waren, zeigt sich, dass es nicht nur im ersten Quartal des vergangenen Jahres 30.000 Arbeitslose in der Landeshauptstadt gab, sondern ähnliche Zahlen auch in den Jahren 2017 (31.469) und 2018 (28-047) zu verzeichnen waren.

Bürgermeister Klaus Luger (SP) leitet daraus ab, dass „durch die Krise augenscheinlich die Arbeitsmarktsituation vorangetrieben“ werden konnte. „Nach aktueller Datenlage bewegt sich auch die Kurve der Langzeitarbeitslosen wieder nach unten“, so Luger. Mit Aktionen wie „Job-Restart“ habe man auch positive Effekte erzielen können. Diesem Trend wolle man folgen.

Der Vergleich des ersten Quartals im Jahr 2021 weist mit 32.921 Arbeitslosen (Männer: 19.466; Frauen: 13.455) einen signifikanten Rückgang dieser Zahl auf. 2022 zählt das Arbeitsmarktservice exakt 23.317 (Männer: 13.749; Frauen: 9.568) von Jahresbeginn bis Ende März.