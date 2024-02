Linz will Strafen für falsch geparkte E-Scooter einführen

Es ist ein Thema, das in Linz von Anfang an emotional diskutiert wurde: Die E-Scooter in der Stadt werden durchaus ambivalent gesehen. Beschwerden gab es immer wieder: über rücksichtsloses Fahrverhalten genauso wie wild herumliegende E-Roller.

Mehrfach wurden die Regeln für die E-Scooter-Betreiber verschärft - der durchschlagende Erfolg blieb bisher allerdings auch nach der Einführung von 109 fixen Abstellplätzen in der Innenstadt aus. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) kündigt nun eine weitere Verschärfung mit Blick auf das Parken an. Die Betreiberfirmen hätten zwar versichert, dass der Gebührenzähler am Scooter weiterlaufe, wenn dieser nicht auf den markierten Stellen geparkt werde, bewahrheitet habe sich das aber nicht.

"Eigenverantwortung hat nicht gefruchtet"

"Die Situation wurde damit nur bedingt entschärft, weil die Ortung der Scooter in den markierten Abstellflächen nicht so exakt funktioniert, wie ursprünglich von den Betreibern behauptet", kritisiert Hajart. Abseits der markierten Flächen in der Innenstadt gelten für das Parken der Geräte die Regelungen der StVO. „Wir haben zunächst auf Eigenverantwortung gesetzt – was leider nicht entsprechend gefruchtet hat. Es ist daher der Zeitpunkt für Sanktionen gekommen“, sagt Hajart.

Welche das sein werden, ist allerdings noch nicht final entschieden. Zwei Varianten stehen im Raum: Als Variante 1 könnte die Stadt ein Unternehmen engagieren, das falsch geparkte E-Scooter abschleppt. Der Missstand werde per Foto an die Betreiber gemeldet, diese haben innerhalb einer definierten Frist Zeit, den Roller umzuparken. Tun sie das nicht, kommt das Abschleppunternehmen zum Zug. Die Kosten dafür müssen die Betreiberfirmen übernehmen.

25-Euro-Strafe in Wien

Variante 2 ist die Verhängung von Geldstrafen an die Betreiberfirmen, diese hätten die Möglichkeit sich das Geld von den jeweiligen Nutzern zurückzuholen, sagt Hajart. Vorbild für die Höhe der Strafen, könnte Wien mit seinem 25-Euro-Tarif sein. Diese Regelung wurde in Wien im Mai 2023 eingeführt, bis Ende September wurden mehr als 17.000 Strafen verhängt.

Eine Entscheidung soll nach dem "Roller-Gipfel" mit den Scooter-Betreibern fallen, kündigt Hajart an. Noch vor Sommer sollen die neuen Regeln in Kraft treten. Derzeit gibt es in Linz vier Anbieter, zwei sind derzeit jedoch nicht mit Geräten am Standort vertreten. Zudem gibt es einen fünften Interessenten. Aktuell werden im gesamten Linzer Stadtgebiet 709 E-Scooter zum Verleih angeboten, 404 Ausleihen täglich werden registriert. Eine durchschnittliche Fahrt dauert 6,5 Minuten und ist rund 1,7 Kilometer lang.

FP will Verbotszonen

Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) fordert indes nicht nur schärfere Strafen für Parksündern, sondern auch für rücksichtsloses Fahrverhalten. "Besonders Senioren melden sich immer wieder bei mir, weil sie sich erschrecken, wenn plötzlich ein Scooterfahrer in engem Abstand an ihnen vorbeirast. An manchen Orten, wie Parkanlagen oder Engstellen, sollte daher etwa über generelle Verbotszonen nachgedacht werden", macht sich Raml für weitere Verschärfungen stark.

Hajart reagiert hier nicht komplett ablehnend, aber zurückhaltend. Gesetzlich gesehen wären E-Scooter Fahrrädern gleichgestellt: "Ich möchte nicht, dass ein Wetteifern kommt, wo welche Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen werden." Ein gelinderes Mittel, um Raser auszubremsen, wäre eine verstärkte Drosselung der Fahrgeschwindigkeit.

Hajart sieht Raml auch gefordert, hier gemeinsam tätig zu werden. Neben der zivilrechtlichen Einigung mit den Scootern-Betreiber, gebe es auch die Möglichkeit der ortspolizeilichen Verordnung, um zu definieren, wo geparkt werden darf. Diese falle in Ramls Zuständigkeit, genauso wie der Ordnungsdienst. Dieser solle, wenn es nach Hajart geht, Verstöße von falsch geparkten Scootern dokumentieren.

Zustimmung von der SPÖ

Florian Koppler, Verkehrssprecher der Linzer SPÖ, begrüßt, dass endlich Sanktionen gesetzt und die Anbieter in die Pflicht genommen werden: "Es ist längst an der Zeit, dass Vizebürgermeister Hajart ins Tun kommt und Maßnahmen setzt, die auch wirken."

