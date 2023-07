Linz bekommt drei Fahrradstraßen

Das Radfahren in Linz attraktiver machen, will Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) mit der Einrichtung von drei Fahrradstraßen. Konkret sollen diese im Fasanweg, in der Schumannstraße (einer Parallelstraße zur B1) und in der Lederergasse zwischen Herbert-Bayer-Platz und Kaisergasse entstehen.

Für besagte Fahrradstraßen gelten folgende Regeln:

Der motorisierte Verkehr darf zu- und abfahren oder queren, aber nicht durchfahren

Radfahrende dürfen nebeneinander fahren

Die höchstzulässige Fahrradgeschwindigkeit ist 30 km/h

Kenntlich gemacht werden die Fahrradstraßen durch eine entsprechende Beschilderung und Bodenmarkierungen, zudem werden mittels Infotafeln auf die geltenden Regeln hingewiesen.

„Die neuen Fahrradstraßen sind ein weiterer Schritt, um den Radverkehrsanteil zu steigern und damit einen ausgeglichenen städtischen Verkehrs-Mix zu erreichen“, sagt Hajart. Nicht vergessen werde dürfe dabei auch, dass Fahrradstraßen nicht nur ein Signal für den Radverkehr, sondern prioritär auch ein Symbol für das Zurückdrängen des motorisierten Verkehres seien: "So gesehen sind sie auch eine wirksame Maßnahme zur Verkehrsberuhigung."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper