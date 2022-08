Kultur Hof Linz öffnet wieder die Sommerbühne

Was vor zwei Jahren nach der ersten Pandemie-Welle aus der Not heraus geboren wurde, erlebt ab heute seine dritte Auflage: die Sommerbühne im Kultur Hof in der Linzer Ludlgasse. Sie startet zauberhaft mit dem "Magic Monday" ausnahmsweise am Dienstag und bietet bis Ende August zwei Mal pro Woche ein lässiges Programm, wie Hof-Chef Wolfgang Pfeiffer sagt. Die kulturelle Bandbreite ist groß und reicht von Kabarett über Konzerte bis zum Improtheater.

Genutzt wird das besondere Ambiente des Innenhofs des Kulturhauses. "Das Programm steht, wir freuen uns sehr darauf und lassen uns überraschen, wie sich die allgemeine Situation samt den steigenden Energiepreisen auf die Kultur auswirken wird", sagt Pfeiffer.

9. August: Magic Monday, Magie

Magic Monday, Magie 10. August: "Überschnurchdittlich", Kabarett mit Elli Bauer

"Überschnurchdittlich", Kabarett mit Elli Bauer 16. August: Stahlstadt Fingerstyle mit Christian Feurer

Stahlstadt Fingerstyle mit Christian Feurer 17. August: Konzert mit dem Jo Strauss Trio

Konzert mit dem Jo Strauss Trio 23. August: Original Linzer Worte, Lesebühne

Original Linzer Worte, Lesebühne 24. August: Poetry Slam

Poetry Slam 30. August: Die feine Mischung, Musik & Talk mit Wiff, Hanzhanz, Reini Gruber und Gast Chris Müller

Die feine Mischung, Musik & Talk mit Wiff, Hanzhanz, Reini Gruber und Gast Chris Müller 31. August: Improtheater mit Wagner & Co

Karten: www.kultur-hof.at