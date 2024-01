Infoabend zu IT-Ausbildung

Da wird um 18 Uhr in der Coders.Bay der Linzer Tabakfabrik ein Infoabend für die CAP.-Ausbildung mit Schwerpunkt Cybersecurity angeboten. Die vierjährige Ausbildung parallel zur AHS-Oberstufe bietet den jungen Menschen die Chance, einen außerordentlichen Lehrabschluss im Fachbereich Informationstechnologie und zudem ECTS zu erwerben, die dem Studium "Sichere Informationssysteme" in Hagenberg gutgeschrieben werden. Anmeldung zum Infoabend via E-Mail: office@cap-ausbildung.eu. Infos: cap-ausbildung.eu

