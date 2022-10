In der Langgasse klafft eine Lücke im Bebauungsplan

Gemeinderat Lorenz Potocnik (Linz+) hegt seine Zweifel daran, weil es für dieses Areal aktuell keinen Bebauungsplan gibt. Damit würde Investoren das Spielfeld überlassen.

Für die zuletzt um 6,3 Millionen Euro verkauften Häuser Langgasse 8 und 10 werde im Kaufvertrag schon in Aussicht gestellt, dass es sich um Abbruchobjekte handle. Potocnik will Klarheit und stellt im nächsten Gemeinderat am 3. November eine Anfrage an den zuständigen Stadtrat Dietmar Prammer (SP). Er will unter anderem wissen, warum eine Lücke bei den Bebauungsplänen klafft, ob es städtebauliche Überlegungen in dem Geviert nahe dem Schillerpark gibt und ob bereits Ansuchen auf Abbruch im Viertel vorliegen.