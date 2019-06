Im neuen Weinturm in Linz wird der Keller der Star

Es bleibt keine andere Wahl. Der Weinturm wird sich in naher Zukunft aus der Kaarstraße in Urfahr verabschieden und in den Süden der Stadt übersiedeln. In der Thanhoferstraße, direkt bei der Autobahnabfahrt Franzosenhausweg, entsteht bis Ende des Jahres die neue Zentrale des Weingroßhändlers. Diese Woche fand die Spatenstichfeier statt.

Vor knapp drei Jahren entdeckte Weinturm-Chef Jürgen Penzenleitner den 2500 Quadratmeter großen Grund, auf dem nach Plänen des Architekturbüros Kleboth und Dollnig das neue Gebäude errichtet wird. 600 Quadratmeter groß werden Büro und Halle für die rund 20 Mitarbeiter werden. Der Keller wird dabei das Herzstück des Projektes sein.

Umzug ist eine Notwendigkeit

Mit dem gescheiterten Hochhausprojekt in der Kaarstraße habe der Standortwechsel nichts zu tun, wie Penzenleitner im Gespräch mit den OÖNachrichten sagt. "Die Firma ist so gewachsen, dass es keine andere Wahl gab. Wir leben zu 95 Prozent vom Großhandel, und für unsere Kunden gibt es in Urfahr so gut wie keine Parkplätze." In Zukunft werde das anders sein, denn mit ausreichend Parkplätzen und eigener Rampe kommt der Weinturm seinen Kunden im wahrsten Sinne des Wortes entgegen.

In der neuen Weinturm-Zentrale – "es wird unser Standort in Linz, es wird keine Filialen geben" (Penzenleitner) – ist der Keller der Star. Denn unter der Verkaufsfläche befindet sich "direkt im Grundwasser" der Weinkeller, in dem die edlen Tropfen auf natürliche Weise auf 7 bis 9 Grad gekühlt werden.

Angebot erweitern

"Ich wollte unbedingt einen natürlichen Weinkeller haben", sagt Penzenleitner, der auch in Urfahr einen Erdkeller zur Weinlagerung besitzt. Aber auch hier stößt man an Grenzen, die in der neuen Zentrale nicht mehr gegeben sein werden.

Auswirkungen auf das Sortiment wird der Neubau haben. Penzenleitner, der 1993 im Weinturm zu lernen begann und das Unternehmen 2010 seinem Chef abgekauft hat, wird um 20 bis 30 Weingüter erweitern. Qualität, der Kontakt mit den Winzern und die Kundenpflege bleiben Unternehmensphilosophie.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at