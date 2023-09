Ikarus Enns feiert 60er mit großer Flugshow

Am Wochenende feiert der Verein für Modellflugzeuge ASKÖ Ikarus Enns sein 60-jähriges Jubiläum mit einer großen Flugshow. Am eigenen Flugplatz in Enns-Kronau wird zwei Tage lang alles in die Lüfte gehen, was fliegen kann. Doppeldecker, Segler und Jets, aber auch Hubschrauber zeigen, was sie können. "Wir erwarten rund 60 Gastpiloten aus ganz Österreich", sagt Modellflugpilot Arthur Kornmüller. Dabei starten einer der größten Modellhubschrauber Europas, aber auch einer der kleinsten Doppeldecker, der je im Verein gebaut wurde, der 30 Zentimeter breite Zaunkönig. Für die Kinder wird ein "Zuckerlflieger" mehrere Kilogramm Süßigkeiten auf das Flugfeld abwerfen.

Luftballons zum Platzen bringen

Auf das Publikum warten auch eine Fuchsjagd und ein Ballonstechen. Thomas Rechberger: "Bei der Fuchsjagd versuchen Propellerflieger, an einem anderen Flieger die hinten angebrachte Fahne abzuschneiden, beim Ballonstechen geht ein Jet in die Senkrechte und bringt mit der Hitze seines Triebwerkes knapp über dem Boden befestigte Luftballons zum Platzen."

Das Event findet am Samstag 9., und Sonntag, 10. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, der Eintritt ist frei.

