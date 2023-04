Hotel statt Salzstadel: Projekt fiel im Gestaltungsbeirat durch

„Ein sensibler Standort, der das Erscheinungsbild der Stadt prägt“: Das war im Vorfeld mehrfach zu hören, wenn es um die stadtplanerischen Überlegungen für das Salzstadel-Areal an der Oberen Donaulände ging.

Heute wurden die Pläne für die künftige Nutzung und Gestaltung erstmals im Gestaltungsbeirat präsentiert. Dieser beanstandete zwar die angedachte Hotelnutzung nicht, lehnte das Projekt in seiner Gänze jedoch ab. Dieses liefere nicht die „qualitativ hochwertig“ Lösung, die dieser wichtige Standort an der Donau brauche, so der Tenor der Mitglieder.

Der Beirat empfahl stattdessen „im Sinne des öffentlichen Interesses“ einen Architektenwettbewerb. Ob es einen solchen tatsächlich geben wird, stand heute Abend noch nicht fest.

Es sei schade, dass der Bauherr nicht der von Anfang an der von der Stadt aufgezeigten Empfehlung eines Wettbewerbes gefolgt sei, dieser sei sich offenbar die Tragweite dieses Projektes für das Erscheinungsbild der Stadt Linz nicht bewusst, sagte Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP). Die städtebaulichen Vorgaben für den Standort seien in dem Entwurf nicht berücksichtigt worden.

Motel One als Betreiber

Bauwerber am Salztstadel-Areal plus Nachbargrundstück ist die W & H Realitäten Entwicklungs- und Verwaltungs GmbH (als Teil der RealGruppe Immobilien), der gestern präsentierte Entwurf geht auf die Stögmüller Architekten ZT GmbH zurück.

Dieser sieht vor, dass der alte Salzstadel, der nicht unter Denkmalschutz steht, abgerissen werden soll, um Platz für den Hotelneubau zu schaffen. Mit Motel One, das auch am Hauptplatz einen Standort hat, gebe es, wie berichtet, bereits einen Betreiber. Vorgesehen gewesen wäre, vier Baukörper als eine Art Häuserzeile zu errichten, der höchste davon wäre sieben Geschoße hoch geworden.

Lorenz Potocnik (Linz+) sprach davon, dass es verfehlt wäre, nur den Investoren den schwarzen Peter zuzuschieben. Der Bauplatz sei sehr wichtig und einzigartig für Linz, die Stadtplanung habe es bis heute verabsäumt eine städtische Vorstellung für den Bereich vom Römerbergtunnel bis zur Nibelungenbrücke zu entwickeln. Der schlechte Entwurf und die mangelnde Idee hinter dem heute präsentierten Projekt sei auch ein Symptom für dieses stadtplanerische Vakuum.

Der erste Baukörper (vom Römerbergtunnel kommend) sollte zweigeschoßig hochgestellt werden, um eine Art Vorplatz zu schaffen. Insgesamt hätten in dem Komplex rund 150 Hotelzimmer und ein Restaurant Platz finden sollen. Die Planer brachten zur barrierefreien Erschließung des Schlosses zudem die „Vision“ eines Panoramaliftes und Stegverbindungen vor, Teil des eigentlichen Projektes war diese allerdings nicht.

Grünes Licht gab es in der heutigen Beiratssitzung hingegen für das Mengerstraßenprojekt, jenes in der Landstraße 97 ist ein Fall für die Planungsvisite.

Autorin Julia Popovsky