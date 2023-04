Grünes Licht für Wohnprojekt in der Mengerstraße

Die Hälfte des Areals in der Mengerstraße wird verbaut.

Das Bauvorhaben in der Mengerstraße war das erste Projekt, das in der heutigen Sitzung des Linzer Gestaltungsbeirates präsentiert wurde. Über die Umwidmung der Fläche, wo sich zuletzt ein Morgentau-Gemeinschaftsgarten befand, war in der Vergangenheit viel und kontrovers berichtet worden. Nicht zuletzt wegen der im Vorfeld der Umwidmung getroffenen Vereinbarung zwischen der Breuerhof Privatstiftung als Grundstückseigentümerin und der Stadt Linz.

Diese sah vor, dass für den Fall, dass die Hälfte des rund 12.300 Quadratmeter großen Grundstücke umgewidmet werde, die andere Hälfte in Besitz der Stadt übergehe, um hier einen öffentlichen Park zu errichten. So kam es, trotz viel Kritik, schließlich auch. Im Jänner-Gemeinderat wurde die Umwidmung beschlossen.

Vorgesehen ist laut den Plänen der Kaufmann Haas & Partner ZT KG nun auf jenem Grundstücksteil, der unmittelbar an die Mengerstraße angrenzt, drei leicht geknickten Baukörper mit einer gemeinsamen Tiefgarage zu errichten. Die Zufahrt wird über die Mengerstraße erfolgen. Insgesamt sollen in den Bauten mit dreieinhalb Geschossen 50 Wohnungen Platz finden und damit ein "familienfreundliches Angebot" entstehen. Zwischen den Baukörpern sind Grünräume eingeplant.

Der Beirat fand lobende Worte für das „schön gestaltete Vorhaben“ und damit grünes Licht. Es ist somit zur Einreichung freigegeben. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) sieht die "hohe architektonische und planerische Qualität des Projektes" mit der Einschätzung des Gestaltungsbeirates bestätigt.

Büro- und Geschäftsneubau an der Landstraße 97

Das zweite Projekt, das in der heutigen Sitzung diskutiert wurde, ist jenes, das in der Landstraße 97 entstehen soll. Das Haus, das seit dem Konkurs von Schuhe Berndorfer Ende 2018 leer steht und sich im Besitz der Ärztekammer OÖ befindet, soll abgerissen werden. An seiner Stelle soll nach den Planungen der Architekten Kneidinger ZT GmbH ein fünfgeschossiger Neubau mit Geschäfts- und Büroflächen, entstehen, das Projekt sieht auch eine Hofverbauung mit zwei Geschossen vor. Für die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten (abgesehen von der Geschäftsfläche im Erdgeschossbereich) gibt es mit einer Rechtsanwaltskanzlei bereits einen Mietinteressenten.

Das Vorhaben habe das Potenzial ein sehr schönes Projekt zu werden, urteilte der Gestaltungsbeirat, der den Architekten allerdings einige Vorgaben mit auf den Weg gab. Das Bauvorhaben ist nun ein Fall für die städtische Planungsvisite.

Das Projekt in der Landstraße 97 ist nun ein Fall für die städtische Planungsvisite. Bild: Architekten Kneidinger ZT GmbH

Diskussionsstoff lieferte beispielsweise die angedachte dunkle Fassadengestaltung. Hier sprachen sich die Beiratsmitglieder für ein helleres Konzept und gegen ein "industrielles" Erscheinungsbild aus. Thema war auch die geplante Tiefgarage mit sieben Stellplätzen, die an eine bestehende Tiefgarage angeschlossen werden soll. Hier muss ein Parkplatz für einen Erdkoffer weichen, damit der vorgesehen Baum auch gut wachsen könne.

Planungsstadtrat Prammer strich hervor, dass es sehr zu begrüßen sei, wenn im südlichen Bereich der Landstraße eine qualitative Verbauung passiere. Hier brauche es eine Attraktivierung, das sei auch Teil des neuen Innenstadtkonzeptes.

