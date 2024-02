Feuerwehr löschte Zimmerbrand in St. Magdalena

Die Berufsfeuerwehr Linz und die Freiwillige Feuerwehr St. Magdalena standen am Mittwochabend in Urfahr im Einsatz: Im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses direkt an der vielbefahrenen Leonfeldner Straße war gegen 18:30 Uhr Feuer ausgebrochen. Der Mieter hatte noch versucht, die Flammen mittels Handfeuerlöscher einzudämmen, war aber gescheitert. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die auch das Treppenhaus betraf.

2 Personen vom Samariterbund betreut

Den rund 30 Einsatzkräften der Feuerwehren, die mit sieben Fahrzeugen angerückt waren, gelang es rasch, den Fluchtweg für die restlichen 13 Parteien im Haus rauchfrei zu bekommen. Mittels C-Rohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. 2 Personen wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vom Samariterbund betreut, teilte die Berufsfeuerwehr Linz am Abend mit. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

