Enns erweitert mit Pumptrackbahn das Angebot für junge Familien

Will man Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen, dann braucht es nicht nur die Bereitschaft der Einzelnen dazu. Es braucht Angebote und Freiräume, wo diesem Drang der Jungen (und Junggebliebenen) auch nachgegangen werden kann.

Dessen ist man sich auch in der Stadt Enns schon länger bewusst. "Wir sind eine wachsende Stadt", sagt Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP). Und da müsse man auch anders sein.

Die Pumptrackbahn ist ein Ausdruck dieses Andersseins. Mit einer solchen Anlage das bestehende sportliche Freizeitangebot in Enns (Beachvolleyballanlage, Skaterpark, Funcourt) zu komplettieren, sei ein Grund gewesen, warum sich der Gemeinderat mit "großer politischer Mehrheit" dazu entschieden habe, sagt Deleja-Hotko im OÖN-Gespräch. Die Frage, wer dafür "das bestmögliche Konzept" vorlegen kann, ist mittlerweile beantwortet. Das Wiener Unternehmen Trailelements gewann den Wettbewerb.

Die nutzbare Fahrtlänge, die verschiedenen Gestaltungselemente und die Möglichkeiten für Anfänger wie Profis gaben letztlich den Ausschlag für Trailelements.

Rund sechs Wochen sind für die Bauarbeiten veranschlagt. Das ist zu lange, dass es noch heuer etwas damit wird. Das liegt weniger am (nicht abzuschätzenden) Wetter, sondern daran, dass der Wasserrechtsbescheid für die gegenüber dem Sportzentrum im Anschluss an den Funcourt geplante Anlage noch fehlt. Die Wasserrechtsverhandlung wird am 15. November stattfinden.

Vorausgesetzt der Bescheid erfolgt, wovon ausgegangen wird, soll nach dem Winter mit den Errichtungsarbeiten begonnen werden. Damit würde die Anlage zu Beginn der wärmeren Jahreszeit in Enns zur Verfügung stehen.

Maximal 270.000 Euro

Dafür investiert man auch einiges. 145.000 Euro koste die Bahn mit ihren 1,6 Meter hohen Anliegerkurven, die eine intensivere Nutzung erlauben würden, wie es heißt. Für das Drumherum mit der Neugestaltung des Areals werden laut Bürgermeister Deleja-Hotko rund 120.000 Euro notwendig sein. Maximal 270.000 Euro seien für das gesamte Projekt veranschlagt.

Auch wenn Profis die Anlage benutzen können, so soll es doch ein Angebot für die jungen Familien mit Kindern sein. "Uns war wichtig, dass die Bahn mit allen fahrbaren Untersätzen nutzbar ist", sagt der Ennser Bürgermeister. So sollen kleine Kinder auf dem Fahrrad dort ebenso fahren können wie Skateboarder oder Scooter-Fahrer. Auch Rollstuhlfahrer können hier aktiv sein. (rgr)