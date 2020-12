Ein virtueller Abend voller Lebensfreude

Marie und Fabian Horn, danceschool horn, Linz

Kurz vor Weihnachten feiert das Team um Marie, Fabian, Gerta und Michael Horn mit seinen Kunden ein weihnachtlich gestimmtes Fest, bei dem getanzt, gelacht und gesungen wird.

Corona hindert nicht nur seit Wochen die Tanzschule daran, offen zu halten, sondern macht das Weihnachtsfest im Vereinshaus heuer unmöglich. So findet "Dancing Christmas" am 20. Dezember virtuell im digitalen Kundencenter live aus der danceschool in der Marienstraße statt.

Einen Abend voller Lebensfreude versprechen die Juniorchefs Marie und Fabian Horn. Dazu spielen ein Apfel und Günther Lainer Hauptrollen – und Gerta Horn hält ihre traditionelle Weihnachtsansprache.