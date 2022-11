Ein grünes Happy End in der Kroatengasse

Nach einigen Verzögerungen und Querelen konnte heute das erste Projekt der Linzer "Baumpflanzoffensive" abgeschlossen werden. In der Kroatengasse wurden eine Platane, eine Ulme und 23 Feldahornbäume gepflanzt. Schon in wenigen Jahren sollen sie die Westseite der Straße kühlen. "Die Bäume brauchen etwa drei Jahre, bis sie wirklich angekommen und verwurzelt sind", sagt Werner Münzker vom Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung. Die Platane wird zwei Meter pro Jahr, die Feldahorne einen Meter und die Ulme etwas weniger wachsen. "Mit dem Projekt in der Kroatengasse betreten wir Neuland in der Klimaanpassung, denn hier setzen wir als Stadt erstmals ein größeres Projekt nach dem Schwammstadt-Prinzip um", sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Das Schwammstadt-Prinzip

Schwammstadt bedeutet, dass die Bäume einen wesentlich größeren Straßenunterbau als bisher bekommen. Grobe Steine als Unterlage speichern ein Vielfaches an Wasser, das von der Oberfläche zu den Wurzeln geleitet wird. Dieser "Schwamm" soll ein gesundes Wurzelwachstum gewährleisten, das es braucht, um eine schattenspendende Krone zu entwickeln. Gleichzeitig werden Überflutungen bei Starkregenereignissen abgeschwächt oder verhindert.

Die Bäume kommen in der Kroatengasse an. Bild: OÖN

Umfangreiche Vorarbeiten

Im Vorfeld erfolgten im Lauf des Sommers Erneuerungen alter Wasserleitungen durch die LinzAG. Außerdem wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten auch eine Leerverrohrung durch die Linz AG durchgeführt, um hier Ladepunkte bzw. Ladezonen für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen.

Klimastadträtin Eva Schobesberger (rechts) mit Direktor Martin Krammer (links) und Werner Münzker, Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung. Bild: Stadt Linz

Verzögerungen des Projekts

Wie berichtet, waren ursprünglich 50 Bäume auf beiden Straßenseiten geplant. Doch in der Planung nicht berücksichtigte 10-kV-Leitungen sowie Kommunikationsprobleme zwischen den zuständigen Abteilungen, haben zu der Reduktion und zu einer zeitlichen Verzögerung geführt.

Ein Hinweisschild verrät, dass hier im Frühjahr ein Blühstreifen wachsen wird. Bild: OÖN

Begrünung des Rathausviertels

Auch im Rathausviertel, dem zweiten Schauplatz der Baumplanzoffensive, ist man in der Finalisierungsphase. "Das war eine relativ aufwendige Baustelle mit vielen Löchern im gesamten Bereich", sagt Schobesberger. Dort wird eine Art "Schwammstadt light" angewandt. Andernfalls hätte man das ganze Geviert aufreißen müssen. Doch auch dort werden die rund 50 Bäume viel Platz zum Wurzeln haben. Sie sollen noch in diesem Jahr gesetzt werden.

Nächste Etappe im Neustadtviertel

Als nächstes ist das Neustadtviertel dran. Die Planungsarbeiten dafür werden gerade ausgeschrieben. Allerdings konzentriert man sich in einem ersten Schritt auf die Ost-West-Verbindungen. Die Nord-Süd-Achsen, wie etwa die oft genannte Schubertstraße, müssen noch warten, da man den laufenden Verkehrsplanungen nicht vorgreifen will. Wie berichtet, soll ja die Schubertstraße zu einem Radhighway ausgebaut werden.