E-Roller-Fahrer (71) nach Unfall in Spital

Die 51-jährige Frau fuhr am Donnerstag gegen 9:35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Johann-Roithner-Straße in Traun vom Zentrum kommend in Richtung St. Martin. Bei der Kreuzung mit der Badergasse wollte sie nach rechts in diese einbiegen und stieß dabei mit einem 71-jährigen Lenker eines E-Rollers aus dem Bezirk Linz-Land zusammen.

Der Mann verletzte sich beim Sturz, er wurde in das UKH Linz gebracht.