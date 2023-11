Drei Freunde und ihre Mission, der Lehre einen neuen Stellenwert zu geben

Schon in der Schülervertretung hatten sie Seite an Seite für die Anliegen ihrer Generation gekämpft. Damals taten sie das ehrenamtlich. Jetzt sind die drei Freunde Mario Derntl, Fabian Doppler und Christoph Shawa mit dem vor drei Monaten in Linz gegründeten Unternehmen "Talents & Company" dabei, der Lehre einen neuen Stellenwert zu geben. An ihrer Seite steht ein Mann, dem man vertrauen kann, dass er einen guten Riecher für erfolgreiche Geschäftsideen hat: Florian Gschwandtner ist Mentor und Investor bei "Talents & Company" – aus Überzeugung, wie er meinte.

"Es geht darum, an Menschen zu glauben", sagte Derntl – zusammen mit Doppler Geschäftsführer des Start-ups und laut seinem Partner das "Gesicht nach außen und der Träger unserer Vision" – Dienstagabend bei der Präsentation der Firma in der Sparkasse Startrampe in der Tabakfabrik. Hier haben die drei zuletzt auch mit Unterstützung der Startrampe viel an ihrer Idee gearbeitet, die im Wesentlichen auf zwei Säulen steht – einer Beratungs- und einer Softwarelösung.

Ziel ist es, junge Menschen für die Lehre zu begeistern, sie aus der gefühlten Zweitklassigkeit im gesellschaftlichen Empfinden herauszubringen und für sie jene Unternehmen zu finden, die ein Interesse daran haben, junge Menschen nicht nur auszubilden, sondern sie auch in der Firma zu halten. Dazu bedürfe es laut Doppler einer wertschätzenden Ausbildung, die dann auch zu einer stärkeren Bindung an das Unternehmen führen sollte. Dazu müsse man aber wissen, was für die Jugend Kriterien sind, die sie an einem Unternehmen schätzen.

Aus diesem Grund werden von "Talents & Company" nicht nur die digitalen Möglichkeiten samt künstlicher Intelligenz genutzt, um Antworten darauf zu erhalten, es werden "in guter alter Manier" ausführliche Gespräche mit den Jugendlichen geführt. Sie bilden die Basis für das nötige Wissen auf der Seite der potenziellen Lehrlinge, um sie zum richtigen Beruf für sie zu bringen.

Gleichzeitig ergibt sich aus Gesprächen mit den Stakeholdern und den Personalverantwortlichen von Firmen ein Bild, wie ein Beruf jungen Menschen schmackhaft gemacht werden kann. "Wenn es gelingt, dass junge Menschen nach der Lehre sagen, dass sie glücklich mit dem Beruf sind und die Arbeit für sie sinnstiftend ist, dann sind wir unserem Ziel schon sehr nahe", sagt Doppler.

Maßgeschneiderte Strategien

Die Ausbildungsinnovations GmbH, als die sich das junge Unternehmen auch versteht, will die Qualität der Lehrlingsausbildung steigern, bietet Tools, um Schwachstellen zu finden, und erarbeitet mit den Verantwortlichen der Unternehmen maßgeschneiderte Strategien zur bestmöglichen Ausbildung der Lehrlinge. Gerade im digitalen Zeitalter gehe es darum, wo man als Unternehmen die Jugendlichen für eine Lehre erreichen könne.

Mit Firmen wie Fill, Thalia, Energie AG oder Teufelberger sowie dem Land Oberösterreich hat das Trio bereits zufriedene Kunden.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

