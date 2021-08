Der neuen Donaubrücke ging schon ein Licht auf

Am kommenden Samstag, 28. August, steigt ab 10 Uhr das Eröffnungsfest der Neuen Eisenbahnbrücke. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren, zumindest was die Beleuchtung betrifft, so wissen die Verantwortlichen seit Montagabend, dass alles im Lot ist. Die Beleuchtungsprobe verlief erfolgreich. Das Bauwerk werde in der Nacht in besonderem Glanz erstrahlen.

Tagsüber wird noch eifrig auf der Brücke gearbeitet. Die letzten Handgriffe betreffen die Endreinigung der Fahrbahnen, der Geländer sowie der Rad- und Gehwege. Die 84 Pollerleuchten und die zahlreichen Unterflurscheinwerfer für die Effektbeleuchtung bekommen ebenfalls noch ihren „Hochglanz“.

Bevor in den Morgenstunden des 30. August die ersten Linz AG-Linienbusse, Autos und Fahrräder über die neue Brücke rollen werden, gehört der Donauübergang einen ganzen Tag den Linzerinnen und Linzern.

Ab 10 Uhr vormittag geht es am 28. August los, wobei die offizielle Eröffnung beim Festakt um 10.30 Uhr erfolgen wird. Danach wird viel Programm auf, unter und neben der Brücke bis in die Abendstunden geboten.

Gestartet wird mit einem bunten Kinder-, Jugend- und Familienprogramm auf beiden Seiten der Brücke. Auf der Linzer Seite wird ein Jugend Corner mit DJ Streetfood mit Sigi Goufas eingerichtet, während in Urfahr auf der Freifläche unter der Brücke mit Artisten, Clowns, Kistenrodelbahn, Airbrush Tattoo, Kinderbasteln und vielem mehr Jung und Alt unterhalten werden sollen.

Erstes Rockkonzert auf der Brücke

Ab 16 Uhr gibt es dann das erste Rock- und Popkonzert weltweit, das auf einer Brücke gespielt wird. Die Bühne wird buchstäblich in der Mitte der Brücke in Richtung Steyregg aufgebaut. Drei LED-Wände werden dafür sorgen, dass alle Besucher sehen, was sich auf der Bühne abspielt. Zugelassen sind zeitgleich 4900 Besucher auf der Brücke. Kontrolliert wird dies an den Zugängen von beiden Seiten der Brücke, wo jeweils zwei Container aufgestellt sind, in denen auch die Covid-Maßnahmen geprüft werden. Denn die Besucher haben freien Eintritt, müssen aber die 3G-Regel einhalten, also genesen, getestet oder geimpft sein.

Auf sie wartet dann eine musikalische Zeitreise in die 1980er Jahre, denn mit Spliff (“Carbonara“) kommt eine der großen Bands der Neuen Deutschen Welle nach Linz. Dazu spielen Superfeucht, die mit „Herzmaschine“ ein neues Album präsentieren, Afro Bakuba, G.O.D., DJ Wot, Mat Schuh sowie Dance Like A Poet Unplugged.