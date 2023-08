Demo für Hafenbahn statt Autobahn

Mit dem Gehzug an der Spitze plädierten die Stadtwanderer am Wochenende für eine öffentliche Verkehrslösung.

Mit einem eigens gebastelten Gehzug an der Spitze war die Aktion am Samstag nicht zu übersehen. Christian Leckschmidt, "Bastler" und eine der Organisatoren der Aktion, wollte damit verbildlicht haben, was die Stadtpolitik "endlich erkennen" sollte: Eine umweltfreundliche Schienenlösung sei besser als die Autobahn, die von der vierten Donaubrücke zum Bahnhof gebaut wird.

Die Trassenwanderung sollte zeigen, wie dem öffentlichen Verkehr in Linz rasch ein wirklicher Schub gegeben werden könne: Mit der Durchbindung der Mühlkreisbahn über die Hafenbahn zum Hauptbahnhof und in den Linzer Süden. Diese Variante könnte innerhalb kurzer Zeit und mit relativ bescheidenen Mitteln verwirklicht werden, argumentierten die Veranstalter.

