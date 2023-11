Das Auto ist in Linz-Land weiterhin beliebt

Das Auto war im Bezirk Linz-Land lange das Verkehrsmittel der Wahl. Mit der jüngsten Verkehrserhebung aus dem Jahr 2022 zeichnet sich nun aber eine Trendwende ab:

Auto und Co sind zwar weiterhin beliebt, im Vergleich zu 2012 zeigt sich aber ein Rückgang von 70,1 auf 67,3 Prozent. Die Modal-Split-Anteile von sanften Mobilitätsformen wie Zufußgehen und Radfahren sind gestiegen, auch beim öffentlichen Verkehr gibt es ein leichtes Plus (siehe Grafik). Die Zahl der Freizeitwege ist in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen (plus 46 Prozent), die Zunahme bei den Arbeitswegen ist wesentlich geringer (plus sechs Prozent).

Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) betont, dass die Infrastruktur im Bezirk zwar gut ausgebaut ist, durch die hohe Pendlerfrequenz gerate sie in Stoßzeiten aber an ihre Leistungsgrenzen. Er streicht den Ausbau des öffentlichen Verkehrs als einen wichtigen Baustein hervor, neben dem viergleisigen ÖBB-Weststreckenausbau sei die Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 von Traun nach Ansfelden ein wichtiges Zukunftsprojekt. Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Straßenbauprojekt „B139 Neu“, die Straßenbahntrasse soll auf der „alten“ Umfahrungsstrecke realisiert werden.

