Busse am Treppelweg in Urfahr regen Anrainer auf

Busse, die unmittelbar neben den Kreuzfahrtschiffen auf dem Treppelweg in Urfahr parken, sind ein Ärgernis für die Bewohner der Ferihumerstraße. Was in den vergangenen Tagen den Unmut vieler Anrainer ausgelöst hat, dürfte eigentlich nicht sein.

Denn die Busse dürften gar nicht zufahren, sie dürften die Schiffstouristen erst beim Info-Center auf dem Jahrmarktgelände in Empfang nehmen. Dort sind auch fünf Busparkplätze zu finden. Dass sie praktisch bis zu den Schiffen vorfuhren und dabei auch gleich den Rad- und Fußverkehr behindert haben, wurde laut Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) nur dadurch möglich, dass der Zaun wegen der Abbauarbeiten nach dem Urfahraner Jahrmarkt nicht aufgestellt war.

Helge Langer, Klubobmann der Grünen Linz, sprach von einer nicht zu akzeptierenden Vorgangsweise, wenn "durch den Kreuzfahrttourismus stark frequentierte Wege für die Allgemeinheit blockiert" würden. Es müsse eine Lösung im Sinne der Anrainer und der Treppelwegbenützer gefunden werden.

Hajart verweist auf bereits geführte Gespräche mit der Betreiberin der Schiffsanlegestelle, diese sei nochmals darauf hingewiesen worden, dass die Busse nicht direkt zufahren dürfen: "Die Rechtslage ist hier eindeutig."