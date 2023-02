Entlaufenes Schwein wieder eingefangen

Dennoch ist genau das am Sonntag in Niederneukirchen passiert. Als nämlich Bürgermeister Christoph Gallner die Nachricht über ein umherirrendes Schwein im Ort erreichte, handelte er sofort. Via soziale Medien informierte er die Bürger und animierte so viele zur Saujagd. Als sich das etwa 40 Kilo schwere Schwein der Wolfener Straße im Ipftal näherte, gelang es einem flinken Niederneukirchner, es einzufangen.

Besitzer wird noch gesucht

Wer das Schwein vermisst, ist übrigens noch unklar. Vorübergehend wurde das Schwein bei einem Zuchtbetrieb in einem eigenen Quarantänestall untergebracht. "Schwein gefangen und im Stall, vielen Dank für die tolle Mithilfe der Bevölkerung und Dank an die Mitglieder der FF Niederneukirchen", postete der Bürgermeister schließlich nicht ohne seinen Bürgern noch einen schönen Faschingssonntag zu wünschen.

