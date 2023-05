Brandstiftung in orientalischem Lokal an der Linzer Landstraße

Es war mitten in der Nacht, als in dem Falafel-Lokal ein Feuer ausbrach. Ein Passant hatte am Montag um 2.36 Uhr Alarm geschlagen. Im Verkaufsraum, der sich im Erdgeschoß befindet, hatte es gebrannt. "Dichter Rauch drang ins Freie und über ein gekipptes Fenster in eine darüber liegende Wohnung im zweiten Obergeschoß", schildert die Linzer Berufsfeuerwehr die Ausgangslage. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Geschäft. Ein Bewohner sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Brennende Gegenstände, darunter Kleidungsstücke, brachten die Einsatzkräfte ins Freie und löschten sie dort ab.

Brennende Gegenstände wurden im Freien abgelöscht. Bild: Berufsfeuerwehr Linz

Suche nach Brandstifter

Nach dem erfolgreichen Löscheinsatz machten sich Kriminalbeamte ein Bild der Lage. Sie stellten fest, dass Brandstifter am Werk waren. Das Feuer sei durch Einbringen einer Zündquelle von außen verursacht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Ein technischer Defekt kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden", hieß es weiter. Das Stadtpolizeikommando Linz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 45 3333, um den unbekannten Verursacher ausfindig zu machen.

Die Berufsfeuerwehr stand mit 25 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Bild: Berufsfeuerwehr Linz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.