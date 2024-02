Autofahrer gerieten in Pasching aneinander: 20-Jähriger zückte Pistole

Ein 26-Jähriger und ein 20-Jähriger hielten nach Unstimmigkeiten an einer Bushaltestelle, wo die Männer ausstiegen. Zuvor hatten sich die beiden an einer roten Ampel beschimpft, bevor sie beschlossen, den Streit an der Bushaltestelle zu klären. Der Jüngere zückte dabei eine Waffe, die er dem Älteren auf den Kopf schlug, bevor er mit seinen drei männlichen Fahrgästen flüchtete, die ebenfalls mitgemischt hatten.

Der 26-Jährige wurde durch den Schlag mit der Waffe am Kopf verletzt. Nach einer groß angelegten Fahndung konnte das Quartett rasch gefasst werden.

Die verwendete Waffe stellte sich später als Schreckschuss-Modell heraus. Der 20-Jährige legte gegenüber der Polizei ein umfassendes Geständnis ab, seine Freunde zeigten sich nur zum Teil geständig. Alle vier wurde angezeigt.

