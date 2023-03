Aufbau des Trauner Containerdorfs startet morgen

Rund 150 Teilnehmer waren am Samstag bei der Infoveranstaltung dabei.

Das geplante Containerdorf auf einem ÖBB-Grund an der Trauner Zaunermühlstraße nahe der Linzer Stadtgrenze wird ab heute, Montag, aufgebaut. Darüber informierte Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) am Samstag die rund 150 Teilnehmer bei einer Bürgerversammlung. Das Quartier des Bundes hatte, wie berichtet, bereits zuvor für viele lebhafte Debatten geführt. Auch am Samstag war die Diskussion phasenweise hitzig.

„Sachliche“ Infoveranstaltung

Aber auch konstruktiv, wie Bürgermeister Koll sagt. Seine Bilanz über die Veranstaltungen fällt positiv aus, keine Frage sei unbeantwortet geblieben. „Trotz der vielen Emotionen ist es sachlich abgelaufen, ich habe alle Fakten auf den Tisch gelegt.“

Unter den Teilnehmern seien nicht nur unmittelbare Anrainer, sondern auch einige Vertreter von betroffenen Unternehmen und Linzer gewesen. Ein großes Thema seien befürchtete Wertminderungen durch das Containerdorf für Grundstücke und Immobilien gewesen.

Koll bekräftigte einmal mehr, dass die Dienstzeiten der Stadtpolizei ausgeweitet und ein privater Security-Dienst eingesetzt werden soll. Eine weitere Infoveranstaltung soll voraussichtlich im Juni stattfinden, bezogen wird das Quartier laut Auskunft des Bundes frühestens ab 1. Juli.

