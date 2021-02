Auf dem Hochstand

So wenig wie wir als menschliche Beobachter dieser Szenerie wissen, was sich der Vierbeiner in diesem Moment gedacht haben könnte, so wenig wissen wir, was danach geschehen ist. Wahrscheinlich hat der Aufstieg in lichte Höhen unspektakulär geendet – mit dem Abstieg.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.