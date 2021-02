90.000 Blumen warten auf ihren Einsatz

Aus Erfahrung weiß man: Werden die Tage länger und steht die Sonne höher, dann dauert es nicht lange, bis es auch wärmer wird und der Frühling ins Land zieht. Das soll man in Linz dann auch sehen können. Mehr als 90.000 Frühlingsblüher in allen Farben werden derzeit in den Glashäusern der städtischen Gärtnerei gehegt und gepflegt. Ab März sollen sie ihre Plätze im Freien bekommen. So ist es der Plan.

Am Thurmeisterhof am Fuß des Freinbergs werden 50 verschiedene Sorten von Frühlingsblumen angezüchtet, die dann Linz erblühen lassen sollen. Laut Grünreferent Bernhard Baier zählen heuer Stiefmütterchen, Hornveilchen, australische Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, Goldlack, Tulpen und Narzissen zu den bevorzugten Frühlingsboten.