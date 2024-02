3 Einsätze forderten die Polizei rund um den Linzer Volksgarten

"Was ist da auf der Linzer Landstraße los?", fragten sich Passanten, die am Mittwochnachmittag rund um die Straßenbahn-Haltestelle Goethekreuzung unterwegs waren. Ein Gutteil der verfügbaren Polizeikräfte, darunter auch die Schnelle Interventionsgruppe, standen nahe des Volksgartens im Einsatz.

Der Grund waren drei nahezu zeitgleiche Alarmierungen, hieß es am Abend auf OÖN-Anfrage aus der Landespolizeidirektion: Eine Rangelei im Volksgarten, ein Raub auf der Landstraße und eine Alarmauslösung in der Oberbank-Filiale beschäftigten die Einsatzkräfte.

Mühlviertler in die Hand gebissen

Mehrere Polizeibeamte rückten zum Volksgarten aus, wo vor der Straßenbahn-Haltestelle eine Auseinandersetzung zwischen drei Österreichern eskaliert war. Aus ungeklärter Ursache waren ein 41-Jähriger aus Steyr und ein 38-jähriger Salzburger in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten gipfelte. Ein 38-jähriger Mühlviertler wollte dazwischen gehen und wurde von einem der beiden Raufbolde in die Hand gebissen. Weitere Erhebungen folgen, so die Polizei.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Beinahe zeitgleich kam es zu einer Alarmauslösung in der Oberbank-Filiale unweit des Volksgartens. Auch hier rückte die Polizei an, konnte aber rasch Entwarnung geben – es handelte sich um einen Fehlalarm. Zudem forderte ein Handy-Raub auf der Landstraße die Einsatzkräfte.

Umgestaltung geplant

Aus dem Archiv: So soll der Volksgarten ein Park für alle werden

Erst kürzlich hat sich die Stadtregierung auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, um den Linzer Volksgarten, der von vielen Anrainern als "Problembereich" empfunden wird, umzugestalten. Unter anderem soll die laut Bürgermeister Klaus Luger "ausgesprochen problematische Situation" entlang der Straßenbahnhaltestelle Goethekreuzung beseitigt werden, indem die hinter der Haltestelle situierten Langbänke ab Anfang März entfernt werden.

Video: Wie Anrainer den Linzer Volksgarten sehen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lokalisierung: Der Volksgarten liegt am südlichen Ende der Linzer Landstraße

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.