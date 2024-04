2,9 Millionen Euro für Baumoffensive und Parksanierungen in Linz

Im Doppelbudget 2024/25 sind für Investitionen im Geschäftsbereich Stadtgrün 2,9 Millionen Euro vorgesehen. Der Löwenanteil davon fließt in die Linzer Baumoffensive, pro Jahr sind es 900.000 Euro. Derzeit geht es um das Neustadviertel, wo in der ersten Phase 30 Bäume gepflanzt werden. Dort wurde ein spezielles Modulsystem entwickelt. Die Bauminseln sind an der Oberfläche dreigeteilt: ein Tiefbeet zur Wasserreinigung, eine begrünte Baumscheibe in der Mitte und ein ungebunden gepflasterter Multifunktionsbereich. Nach dem Neustadtviertel ist das Gebiet rund um die Herz-Jesu-Kirche an der Reihe.

Schwerpunkte Schillerpark und Volksgarten

Für Sanierungen und Auffrischungen von Parkanlagen stehen heuer 500.000 und im kommenden Jahr 400.000 Euro zur Verfügung. Ein Schwerpunkt ist der Schillerpark. Bereits im letzten Jahr wurden die Wege saniert, nach dem Marathon beginnt nun die Rasensanierung. Die Bänke im Park werden durch neue ersetzt, bei den Langbänken entlang der Straßenbahnhaltestelle die Beläge erneuert. Bis zum Sommer soll ein Trinkbrunnen errichtet werden.

Auch im Volksgarten wird die Rasenfläche erneuert, zudem soll der Übergang in die Landstraße attraktiver gestaltet werden. Die Sanierung der durch den Weihnachtsmarkt verursachten Schäden übernimmt eine externe Firma, die auch durch das Marktressort finanziert wird. Im Citypark und Donaupark werden Wege saniert, im Hessenpark Beete neu eingefasst und bepflanzt sowie beschäftigte Pflasterflächen saniert.

210.000 Euro fließen 2024 in die Generalsanierung von 3600 Quadratmeter Wegoberfläche, neben Hessen- und Citypark etwa der Alte Feldweg in Urfahr oder die Muldenstraße im Süden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl