2,54 Promille: Alkolenker flüchtete nach Unfall in Kronstorf

Sturzbetrunken hat sich ein 31-Jähriger am späten Freitagabend hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Im Gemeindegebiet von Kronstorf verlor der Mann aus dem Bezirk Linz-Land gegen 23:30 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Ungeachtet dessen legte der Lenker den Retourgang ein und fuhr zurück auf die Straße, um vom Unfallort zu flüchten. Einen herbeieilenden Ersthelfer dürfte er dabei nicht bemerkt haben: Der Zeuge konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, sonst wäre er von dem rückwärtsfahrenden Pkw touchiert worden.

Es dauerte nicht lang, bis der Mann ausgeforscht war. Noch am selben Abend wurde die Polizei an der Wohnadresse des 31-Jährigen in Enns vorstellig. Dabei stellte sich auch der Grund für die hastige Fahrerflucht heraus. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,54 Promille. Der Führerschein wurde dem jungen Mann vorläufig abgenommen, er wird angezeigt, teilte die Polizei am Samstagvormittag mit.

